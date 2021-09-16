Министр обороны Азербайджана провел встречу со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в пятницу встретился с делегацией, возглавляемой специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клааром, передает Trend со ссылкой на Минобороны.

Министр проинформировал гостей о работе, проводимой на территориях, освобожденных благодаря славной победе Азербайджанской армии под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в Отечественной войне.

Коснувшись ситуации на армяно-азербайджанской государственной границе и территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, министр отметил, что Азербайджанская армия неукоснительно выполняет требования трехстороннего заявления. Было особо подчеркнуто, что на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, были пресечены провокации, совершенные незаконными армянскими вооруженными отрядами, и что подобные явления будут пресекаться и впредь. Указав на недопустимость попыток армянской стороны обострить ситуацию, министр отметил важность соответствующей оценки этого вопроса со стороны международного сообщества и принятия надлежащих мер.

Спецпредставитель Tойво Клаар сообщил о готовности Европейского союза оказать поддержку в обеспечении мира в регионе.

На встрече также были обсуждены поствоенные условия и ряд других вопросов.