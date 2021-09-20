В Нахчыване дан старт совместным тактическим учениям «Нерушимое братство – 2021» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией в Нахчыване стартовали совместные тактические учения с боевой стрельбой «Нерушимое братство – 2021», в которых принимают участие мотострелковые подразделения, силы специального назначения и другие рода войск обеих стран.

Как сообщили в понедельник Trend в Министерстве обороны Азербайджана, в рамках учений, к которым привлечены войска Нахчыванского гарнизона и подразделения Вооруженных сил Турции, по традиции состоялась церемония обмена государственными флагами двух братских стран.

Для участия в церемонии обмена флагами знаменный взвод Отдельной общевойсковой армии из города Нахчыван и одновременно знаменный взвод Вооруженных сил Турции из города Догу Баязид совершили марш-поход в направлении погранично-пропускного пункта Садарак – моста «Умид» на реке Араз.

После исполнения государственных гимнов Азербайджана и Турции на мосту «Умид» состоялась церемония обмена государственными флагами. Затем военная колонна ВС Турции пересекла мост и направилась в район учений. Военнослужащие братской страны были торжественно встречены в войсковой части Отдельной общевойсковой армии.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)