В Баку прошла церемония по случаю завершения совместных учений спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В Баку 20 сентября состоялась торжественная церемония, посвященная завершению международных учений «Три брата-2021» с участием представителей сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
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В Баку прошла церемония по случаю завершения совместных учений спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана (ФОТО/ВИДЕО)
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