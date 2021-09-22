Глава УМК ответил на провокационное заявление имама Ардебильской мечети

БАКУ /Trend/ - Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде прокомментировал провокационное заявление, которое ранее озвучил имам Ардебильской мечети Агаи Амули.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе УМК, Аллахшукюр Пашазаде отметил, что слова, озвученные имамом Ардебильской мечети в преддверии первой годовщины начала 44-дневной Отечественной войны и Дня памяти шехидов, были восприняты в азербайджанском обществе с сожалением и вызвали у верующих справедливое недовольство, в связи с чем в УМК поступают многочисленные обращения.

«Заявляем, что пресловутые высказывания Агайи Амули не служат укреплению ирано-азербайджанских отношений, углублению дружеских и братских отношений между нашими народами. Как и подчеркнула иранская сторона, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, освободив свои земли», – отметил глава УМК.

Такие выступления, которые могут нанести ущерб добрососедским отношениям между Азербайджаном и Ираном, основанным на дружбе и сотрудничестве, абсолютно противоречат духу исламской солидарности. Карабахский конфликт завершен, сказал он. «Думаю, было бы лучше, если бы Агаи Амули направил свои проповеди в этом направлении».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @ElchinMehdiyev