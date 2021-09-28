Непоколебимая решимость Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева придавала нам силы в боях – командир отряда спецназа (ИНТЕРВЬЮ) (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 27 сентября Азербайджан отмечает первую годовщину начала 44-х дневной Отечественной войны, приведшей к освобождению оккупированных территорий и ставшей самой яркой страницей в истории страны, которой по праву гордится азербайджанский народ.

В интервью Trend один из героев, запомнившихся своим мужеством в Отечественной войне, командир отряда спецназа Внутренних войск, Герой Отечественной войны полковник Зафар Юсубов рассказал о событиях, которые он пережил во время войны.

Полковник отметил, что день, когда Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев отдал боевой приказ, стал днем гордости и солидарности всех азербайджанцев: «Непоколебимая решимость Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева придавала нам силы в боях - командир войск спецназа. Мы с нетерпением ждали этот день. Силы специального назначения сыграли огромную роль в освобождении высот в направлении Муровдага, прорыве линии обороны противника, уничтожении его живой силы и дальнобойных артиллерийских установок. Освобождая села Джебраильского и Физулинского районов вдоль линии фронта, мы продвигались вперед. Целью было освобождение следующего района и в конечном итоге всех находящихся под оккупацией земель. Железный кулак уничтожал отступающего противника, не давая ему передышки для восстановления сил».

Зафар Юсубов отметил, что в направлении их наступления не было высот, как в Муровдаге, но было очень холодно, и погода была ветреной: «Несмотря на это, нас морально поддерживала жажда мести и сила веры. Противник, который дислоцировался на стратегических позициях, при обнаружении сразу уничтожался. Опыт, который мы приобрели за годы учений, помогал избегать наблюдения противника и наносить ему неожиданный удар».

Рассказывая о боях за освобождение Гадрута, командир отряда спецназа подчеркнул, что это был стратегический пункт, окруженный высокими горами с густым лесом: «Был получен приказ войти в Гадрут. Бои продолжались несколько дней, в результате мы очистили от сил противника Гадрут, высоты вокруг него, близлежащие села и стали продвигаться в направлении села Туг, где я был ранен, но никому об этом не сказал, чтобы не подорвать моральный дух личного состава. Вместе с батальоном мы попали в засаду, но благодаря отваге и умению командиров и подготовке личного состава мы вырвались из нее. Кроме меня, осколочное ранение в грудь получил еще один военнослужащий. В связи с ранением я вынужден был вернуться назад, но все равно горжусь тем, что в разгаре боев за Гадрут мне посчастливилось поднять там азербайджанский флаг».

По словам полковника, вести в холодную погоду боевые действия в горах, населенных пунктах, на местности со сложным рельефом очень сложно, однако азербайджанская армия была готова к этому: «У противника были дальнобойные артиллерийские установки, бронетехника, а у наших спецназовцев – только автоматы. Противник обстреливал нас из артиллерии и бронетехники, а азербайджанский солдат продолжал наступать. На вражеской стороне было много дезертиров, убегающих с поля боя, а азербайджанские солдаты не дрогнули, выстояли во время всех боев, в любых трудных ситуациях, с которыми им пришлось столкнуться, и не отступили. Поэтому этой исторической победой азербайджанский народ может по праву гордиться»

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)