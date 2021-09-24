Президент Ильхам Алиев: Подконтрольные армянскому лобби средства массовой информации извращали суть конфликта

БАКУ/Trend/ - Диаспорские организации и также подконтрольные армянскому лобби средства массовой информации извращали суть конфликта.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью главному редактору авторитетного российского журнала "Национальная оборона", известному военному эксперту Игорю Коротченко.

«С первых же дней боевых действий к конфликту был повышенный интерес в мировых медиа - и в российских, и в западных, и соседних странах. И я отвечал согласием на все обращения, потому что считал нужным довести до внимания общественности как можно большего числа стран правду о ситуации: что происходит, в чем были причины конфликта, кто является оккупантом, а кто жертвой оккупации. Потому что на протяжении десятилетий армянская пропаганда, которая достаточно эффективна во многих странах, и диаспорские организации создавали ложное представление о конфликте. Ведь если даже посмотреть на начало военных действий и те решения, которые были приняты некоторыми странами, они просто никакой логике не поддаются. Когда Азербайджан подвергся оккупации, Конгресс США принял злополучную поправку к Акту о поддержке свободы, поправку номер 907, которая лишала Азербайджан прямой военной помощи, прямой помощи, не только военной, США. И мы, пострадавшая страна, были по существу дискриминированы. А обоснованием этой поправки, в принятии которой, кстати, сыграли очень большую роль и последующие руководители США, которые занимали и занимают очень высокие посты в администрации, причиной, обоснованием было то, что Азербайджан блокирует Армению. Представьте, оккупированы Зангиланский район, Губадлинский, Лачин и Кяльбаджар. И вот это называется блокадой Армении. То есть, я к тому говорю, что диаспорские организации и также подконтрольные армянскому лобби средства массовой информации извращали суть конфликта. То есть, то, что Армения - агрессор, оккупант, которая совершила этнические чистки, геноцид в Ходжалы, разрушила все исторические и культурные здания, это все скрывалось. А мы представлялись как какой-то монстр, как страна тоталитарная, авторитарная, иначе как диктаторский режим Алиева меня не называли ни Washington Post, ни New York Post, ни Figaro, ни другие средства массовой информации США, Франции, Германии и других многих стран. И тем самым армянская диаспоральная власть - она намного более могущественная, чем власть Республики Армения - создавала такой фон и давала посыл, что в такой диктаторской стране армянское население не может чувствовать себя безопасным, - хотя Азербайджан - многонациональная, многоконфессиональная страна и все здесь живут в мире и согласии, - и вот поэтому как бы Нагорный Карабах должен отделиться и Нагорный Карабах должен иметь независимый статус.

Вот такая фабула, вокруг которой все это формировалось, и, конечно же, нам с несопоставимыми медийными ресурсами по сравнению с армянским всемирным правительством было очень трудно говорить правду. Конфликт привлек внимание медиа, и я использовал эту возможность для того, чтобы довести правду о том, что происходило. То, что я говорил, все документально можно подтвердить. Я ни одного слова не сказал, которое бы не соответствовало исторической правде, либо тому, что происходило каждодневно на поле боя. Армянская сторона врала своему народу, врала мировому сообществу о том, что происходило во время войны, и о том, что происходило до того. И поэтому, конечно, я думаю, в первую очередь, их тезисы были неубедительными, и по существу они дискредитировали себя, и мы смогли довести правду о том, что произошло. Я кстати, благодарен каналу «Россия» за то, что организовали этот эфир, где мы в прямом эфире могли выразить свою позицию. Когда идет такой честный поединок, будь то на поле боя, будь то в информационном пространстве, шансов у армянской стороны, конечно же, не могло быть», - отметил Президент Ильхам Алиев.