Документ, принятый ПАСЕ на фоне новых реалий постконфликтного периода, вызывает сожаление – азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Документ, принятый Парламентской Ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) на фоне новых реалий постконфликтного периода, по ряду аспектов вызывает удивление и сожаление.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Эльман Насиров.

Он подчеркнул, что конфликт уже завершен, и Азербайджан создал новые реалии, которые принимает и признает международное сообщество.

«Однако, ознакомившись с содержанием принятого ПАСЕ документа, можно сделать вывод, что представители Ассамблеи не осведомлены о 44-дневной войне, не знают об исторической победе Азербайджана в Отечественной войне.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время своего последнего выступления в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН вновь подчеркнул, что международные организации, говоря об административно-территориальном делении Азербайджана, должны учитывать, что нет больше административно-территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах". Распоряжением главы государства от седьмого июля 2021 года создан Карабахский экономический район. На этом фоне использование в документе ПАСЕ термина "Нагорный Карабах" недопустимо.

Говоря о гуманитарных вопросах, ПАСЕ отмечает в документе, что Азербайджан должен создать условия для прибытия политиков на территорию "Нагорного Карабаха". Это определение в корне неверно. Есть Карабахский экономический район, и всякий, кто хочет туда приехать, должен получить разрешение у Азербайджана, указав причину посещения. Никто не может въезжать на территорию Карабаха без разрешения Азербайджана», – сказал Эльман Насиров.

Депутат добавил, что подобные шаги представителей ПАСЕ противоречат нормам международного права, и этот документ вновь свидетельствует о применении двойных стандартов по отношению к Азербайджану.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @ElchinMehdiyev