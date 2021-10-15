Проходит очередное пленарное заседание парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Проходит очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

В повестку заседания включены десять вопросов.

Обсуждаются следующие законопроекты:

1. «О Дне независимости» (третье чтение).

2. Об изменении в закон «О зерне».

3. Об изменении в Таможенный кодекс (второе чтение)

4. Об изменениях в законы «О валютном регулировании», «О кредитных союзах», «О банках», «О почте», «О бухгалтерском учете», «О страховой деятельности», «О небанковских кредитных организациях», «Об инвестиционных фондах», «О рынке ценных бумаг» и «О кредитных бюро» (второе чтение).

5. Об изменении в закон «Об охране здоровья населения» (второе чтение).

6. Об изменениях в Гражданский кодекс, в законы «О банкротстве и разорении», «Об исполнении», «О банках», «О театре и театральной деятельности», «О страховой деятельности», «О применении особого экономического режима к экспортной деятельности в нефтегазовом секторе» и «О занятости» (второе чтение).

7. Об изменении в закон «О государственной пошлине» (первое чтение).

8. Об изменении в Кодекс об административных проступках (первое чтение).

9. Об изменении в закон «Об образовании» (первое чтение).

10. Об изменении в закон «О профессиональном образовании» (первое чтение).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)