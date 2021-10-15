В парламенте Азербайджана предложили увеличить расходы на здравоохранение

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходимо увеличить расходы на здравоохранение.

Об этом сказал в пятницу глава комитета Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике Муса Гулиев на пленарном заседании парламента, сообщает Trend.

Он отметил, что парламентариям предстоит обсудить государственный бюджет.

"Считаю, что расходы на здравоохранение должны быть увеличены", - сказал Гулиев.

Депутат также подчеркнул, что сегодня сфера здравоохранения Азербайджана осуществляет большую работу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)