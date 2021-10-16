Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении группе деятелей культуры почетных званий
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении группе деятелей культуры почетных званий.
С полным списком деятелей культуры, удостоенных почетных званий, можно ознакомиться по ссылке.
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