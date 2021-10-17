За почти 30-летний период армянской оккупации на территориях Азербайджана были созданы крупные наркоплантации - депутат

БАКУ /Trend/ - За почти 30-летний период армянской оккупации на территориях Азербайджана были созданы крупные плантации наркотиков. Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Джавид Османов.

"К сожалению, Иран за эти 30 лет создал на находившихся под армянской оккупацией территориях крупные плантации наркотиков. На самом деле нынешняя предвзятая позиция Ирана проистекает из его неспособности переварить факт восстановления Азербайджаном исторической справедливости, поскольку Иран зарабатывал крупные средства на наших оккупированных территориях, продавая через Армению большое количество наркотиков в Европу", - сказал он.

Как подчеркнул Османов, еще до 44-дневной войны азербайджанская сторона отмечала, что на оккупированных территориях создаются крупные плантации наркотиков, а также лагеря террористов, что представляет большую угрозу для региона: "После восстановления Азербайджаном своей 132-километровой государственной границы вследствие славной победы в Отечественной войне всей этой незаконной деятельности был положен конец. Азербайджан создал новые реалии в регионе, проводится большая работа по обеспечению долгосрочного мира, идут работы по реконструкции и восстановлению освобожденных территорий".

Депутат добавил, что Армения совершила беспрецедентный вандализм на территориях Азербайджана за период их оккупации: "Армяне камня на камне там не оставили, разрушили исторические и религиозные памятники, полностью разрушили 65 из 67 имевшихся там мечетей. Своей исторической победой в 44-дневной войне Азербайджан создал новые реалии в регионе, и эта реальность направлена ​​на обеспечение прочного мира и безопасности в регионе. Однако террористические акты Армении против Азербайджана продолжаются и сегодня. Тот факт, что Арменией не предоставлена большая часть карт минных полей, а точность нескольких предоставленных карт составляет всего 25 процентов, также свидетельствует о коварных намерениях армянской стороны".

В заключение Османов отметил, что проводимые на освобожденных территориях ускоренными темпами работы по реконструкции и восстановлению являются показателем мощи Азербайджана.