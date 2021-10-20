Президент Ильхам Алиев: Последние события в связи с открытием Зангезурского коридора показывают, что мы достигаем желаемого

БАКУ /Trend/ - Последние события в связи с открытием Зангезурского коридора показывают, что мы достигаем желаемого.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече 20 октября с представителями общественности Зангиланского района.