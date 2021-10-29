Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам на освобожденных землях Азербайджана (версия 2)

(первая версия в 10:48)

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

В нем приняли участие представители Президента Азербайджана в Шуше и в освобожденной от оккупации части Агдамского района, включая город Агдам, министерств экологии и природных ресурсов, сельского хозяйства, ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» и других госструктур.

Для оценки экологической ситуации согласно «Плану действий, связанных с решением военно-политических, социально-экономических, гуманитарных, организационных и других неотложных вопросов на освобожденных территориях Азербайджана» члены рабочей группы были проинформированы о комплексных мониторингах, проводимых на освобожденных территориях, в том числе для контроля над загрязнением трансграничных рек.