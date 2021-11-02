БАКУ / Trend / - Генеральная прокуратура продолжает принимать меры на основании обращения Азербайджана в Гаагский суд против Армении.

Как сообщает Trend, об этом заявил генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев в интервью телеканалу REAL TV.

Он отметил, что в связи с этим в Генпрокуратуре собраны необходимые доказательства: "Вещественные доказательства используются в ходе этих процессов. Сотрудники прокуратуры проводят серьезное расследование по каждому преступлению. Даже когда наши земли находились под оккупацией, по преступлениям, совершенным Арменией, собирались доказательства".

Кямран Алиев заявил, что каждый из освобожденных районов был осмотрен сотрудниками прокуратуры: "В ходе осмотра разрушенные дома, исторические памятники и экологические преступления были задокументированы отдельно, проведены фото- и видеосъемки. Эти доказательства до сих пор составляют основу обвинений в уголовных делах, возбужденных против Армении, их военно-политического руководства, должностных лиц. Эта работа имеет историческое значение. Будущее поколение должно знать об этом, быть проинформированным".

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)