США могут содействовать достижению мира между Азербайджаном и Арменией – Секута (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - США могут содействовать достижению мира между Азербайджаном и Арменией. Об этом сказал в четверг Trend бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута в кулуарах VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19".

"В действительности это то, над чем я работал в этом регионе. Конфликт длился десятилетиями. У обеих сторон остались давние обиды, и теперь вопрос заключается в том, как это сегодня преодолеть. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении сегодня заявил о готовности и решимости двигаться вперед к миру. Думаю, США могут сыграть свою роль в этом процессе. Мы можем работать в этом направлении более энергично. Считаю, что в Вашингтоне сегодня думают о том, как США могут помочь Азербайджану и Армении в построении мира для будущего. Это произойдет не сразу. Это сложно, но возможно. Демаркация границ также входит в число вопросов, которые следует решать в рамках мирного процесса", - сказал Секута.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице проходит VIII Глобальный Бакинский форум «Мир после COVID-19», который продлится до 6 ноября.

В нем участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости.

К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)