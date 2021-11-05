Баку вновь в роли политического центра - мировые лидеры обращаются к участникам Бакинского Глобального форума

БАКУ /Trend/ - Под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви стартовал очередной Бакинский Глобальный форум на тему «Мир после COVID-19».

Международный центр Низами Гянджеви был учрежден распоряжением Президента Ильхама Алиева от 23 декабря 2011 года на специальном заседании, проведенном 30 сентября 2012 года в Гяндже, родном городе великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви, в рамках юбилейного мероприятия в честь 870-летия поэта. Как неправительственная организация Международный центр Низами Гянджеви объединяет бывших глав государств и правительств, а также влиятельных международных экспертов из различных стран мира. Центр является основным организатором Глобального Бакинского форума, проводимого в Баку с 2013 года. С 2013 года были проведены 7 форумов и 42 встречи на высшем уровне.

Нынешний Глобальный Бакинский форум восьмой по счету. Выступая на церемонии его открытия, Президент Ильхам Алиев коснулся положительного примера Азербайджана в борьбе с пандемией COVID-19, урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, самостоятельного выполнения Азербайджаном резолюций ООН, а также других важных вопросов.

VIII Глобальный Бакинский форум вызывает большое внимание и интерес мировых лидеров. На церемонии открытия были зачитаны обращения Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Бориса Джонсона, Президента Латвии Эгилса Левитса, премьер-министра Молдовы Натальи Гаврилицы, Папы Римского Франциска, генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, бывшего премьер-министра Великобритании, специального посланника ООН по вопросам глобального образования и посла Всемирной организации здравоохранения по вопросам глобального финансирования здравоохранения Гордона Брауна и др.

Широкий интерес к форуму стран мира и международных организаций является показателем растущего престижа Азербайджана, политической мощи и новых реалий, созданных Президентом Ильхамом Алиевым.

Как сказал Trend политолог Джейхун Ахмедли, выступление Президента Ильхама Алиева на форуме имеет исключительное значение с точки зрения донесения до мирового сообщества новых реалий, возникших в регионе после войны. В своем выступлении Президент Ильхам Алиев объективно представил послевоенные реалии: "Говоря о реалиях постконфликтного периода, глава государства еще раз представил взгляд Азербайджана на будущее региона. Заявив, что наша страна готова к мирным переговорам, Президент Ильхам Алиев довел до внимания международного сообщества, что от Армении до сих пор не было получено адекватного ответа по этому поводу. То есть Азербайджан готов подписать мирное соглашение и теперь очередь за Арменией. На открытии форума также были зачитаны обращения к его участникам мировых лидеров. Это показатель неуклонно растущего политического авторитета и политической мощи Азербайджана, Президента Азербайджана. Сегодня Азербайджан является не только лидером в регионе, но и страной, которая может сказать свое слово в мире и предложить свои пути решения вопросов".

Как сказал Trend главный редактор газеты «Бакы Хабар», политолог Айдын Гулиев, работа, проведенная под руководством Президента Ильхама Алиева за последние 18 лет, значительно подняла международный авторитет Азербайджана: "И VIII Глобальный Бакинский форум - яркий пример этого. Азербайджан стал одной из ведущих стран мира, имеет политический вес и играет важную роль на международной арене. В проводимом на тему «Мир после COVID-19» форуме участвуют около 300 высоких гостей из более чем 40 стран. Среди них высокопоставленные представители стран, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, политики, политологи и эксперты. Сегодня Баку находится в центре внимания в мире, о чем еще раз свидетельствуют и выступления на форуме видных государственных деятелей, политиков и дипломатов. Мировые лидеры придают большое значение инициативам Президента Ильхама Алиева в решении глобальных и региональных проблем, поисках путей выхода из той или иной экстремальной ситуации".

Главный редактор газеты отметил, что выступление Президента Ильхама Алиева на форуме еще раз показало, насколько целеустремленным является Азербайджан в достижении целей мира, здравоохранения, справедливости и процветания во всем мире: "Глава азербайджанского государства отметил борьбу Азербайджана с пандемией не только с точки зрения достижения на национальном уровне, но и как пример ценного опыта. Мир в очередной раз узнал, что Азербайджан - инициативная страна, создавшая максимально эффективный механизм борьбы с пандемией. Мир знает, что личная инициатива, организаторские качества и ответственность Президента Ильхама Алиева стали решающими факторами в формировании национальных и глобальных механизмов успешной борьбы с COVID-19. Мир осознает ту правду, что Азербайджан несет максимальную ответственность перед участниками газовых рынков, основным поставщиком которых является, и далек от поведения, которое может вызвать искусственные колебания цен. Тезисы, содержащиеся в речи Президента Азербайджана, несомненно, окажут влияние на дальнейшее укрепление имиджа Азербайджана как надежного партнера. Одним из важнейших моментов является также то, что Президент Ильхам Алиев в очередной раз разгромил на глазах у всего мира "аргументы" армянских политиков, обвинявших Азербайджан в агрессии и развязывании войны. Президент Ильхам Алиев еще раз доказал, что агрессором и виновником в развязывании войны является именно Армения. Глава азербайджанского государства очень ясно дал понять, что Армения как страна, не выполняющая резолюции ООН, пытавшаяся сохранить статус-кво и стремившаяся к оккупации новых территорий, является единственной стороной, ответственной за все бедствия войны".

Отметим, что VIII Глобальный Бакинский форум завершится 6 ноября.

Отдел анализа АМИ Trend