Отныне в регионе возможно создание совершенно безопасной среды - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Отныне в регионе возможно создание совершенно безопасной среды.

Как сообщает Trend, об этом, выступая в пятницу на конференции «44-дневный путь Победы» в Университете ADA в Баку, сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, за последние 25-30 лет ни в одной стране в поствоенный период не проводилось восстановительных и строительных работ такого масштаба.

Гаджиев отметил, Азербайджану предстоит с нуля отстроить более девяти городов, так как они полностью разрушены Арменией: "Предложения Азербайджана налицо. Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан готов к мирным переговорам. Отныне в регионе возможно создание совершенно безопасной среды".

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)