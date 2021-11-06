Никто не должен выступать против мирного договора, предложенного Азербайджаном Армении - Бинали Йылдырым

БАКУ /Trend/ - Никто не должен выступать против мирного договора, предложенного Азербайджаном Армении.

Об этом сказал в субботу бывший премьер-министр Турции Бинали Йылдырым на панели на тему: "Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества" в рамках VIII Глобального форума "Мир после COVID-19", сообщает Trend.

Он отметил, что Азербайджан освободил свои земли, которые 30 лет находились под оккупацией.

"Благодаря блестящей победе сегодня мы обсуждаем восстановление мира на Южном Кавказе. В результате мирного соглашения никаких проблем по нормализации отношений между Турцией и Арменией не останется. Регион Южного Кавказа продолжит развиваться в атмосфере сотрудничества и взаимопонимания", - сказал Йылдырым.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября.

В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

Сегодня VIII Глобальный Бакинский форум завершит свою работу.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)