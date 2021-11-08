Стамбул приветствует Карабах в первую годовщину освобождения от оккупации - Сельджук Байрактар

Политика 8 ноября 2021 11:39 (UTC+04:00)
Стамбул приветствует Карабах в первую годовщину освобождения от оккупации - Сельджук Байрактар

БАКУ /Trend/ - Стамбул приветствует Карабах в первую годовщину освобождения от оккупации.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом написал в Twitter технический директор турецкой компании Baykar Makina Сельджук Байрактар.

8 ноября в Азербайджане отмечается День Победы.

Распоряжение «Об учреждении Дня Победы в Азербайджанской Республике» был подписан Президентом Ильхамом Алиевым 3 декабря 2020 года.

27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию вооруженных сил Армении на линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название «Железный кулак». С завершением 44-дневной Отечественной войны был положен конец почти 30-летней оккупации азербайджанских земель, и территориальная целостность Азербайджана была восстановлена.

Стамбул приветствует Карабах в первую годовщину освобождения от оккупации - Сельджук Байрактар - Gallery Image
Стамбул приветствует Карабах в первую годовщину освобождения от оккупации - Сельджук Байрактар - Gallery Thumbnail
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