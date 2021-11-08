Президент Ильхам Алиев: Армения угрожала нам новой оккупацией, кто-то должен был им преподать урок или нет?

БАКУ /Trend/ - Армения угрожала нам новой оккупацией, кто-то должен был им преподать урок или нет?

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, выступая перед военнослужащими в Шуше.