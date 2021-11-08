Глава Международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз» поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз» Лев Спивак направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

“Уважаемый Ильхам Гейдарович.

От имени проживающей в Израиле многотысячной общины выходцев из Азербайджана поздравляю Вас и в Вашем лице весь азербайджанский народ со знаменательной датой – с первой годовщиной Победы Азербайджана в Отечественной войне.

Эта победа стала возможной благодаря сплоченности азербайджанского народа, героизму и мужеству азербайджанских солдат, а также мудрой и дальновидной политике руководства Азербайджанской Республики во главе с Вами.

Эта Победа превратила азербайджанцев в нацию-победительницу, а Азербайджан в победоносную страну, которая восстановила свою территориальную целостность в результате справедливой борьбы на поле боя.

Победа Азербайджана в Отечественной войне 2020 года станет поворотным пунктом, с которого начнется новая история процветающего Азербайджана и миролюбивого азербайджанского народа.

Желаю Вам и всему азербайджанскому народу счастья, мира и благополучия.

Да здравствует Азербайджан!"