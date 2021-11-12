Президент Ильхам Алиев: Высший орден тюркского мира – это награда всему азербайджанскому народу

БАКУ/Trend/ - Высший орден тюркского мира вручается за мои усилия в освобождении Карабаха и вклад в дальнейшее укрепление тюркского единства. Это - очень высокая награда, высокая оценка тюркскими государствами моей работы, моей деятельности. Поэтому выражаю глубокую признательность от имени всего азербайджанского народа. Потому что считаю, что это - награда всему азербайджанскому народу.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Выражая благодарность за награждение Высшим орденом, глава государства сказал: «Это большая честь для меня, в то же время большая ответственность. Вдвойне радует то, что этот Высший орден мне вручают главы государств стран-членов Тюркского совета. Эта высокая награда вручается мне с их подписью и по инициативе моего дорогого брата, уважаемого Президента Реджепа Тайипа Эрдогана».