Армянский террорист атаковал пост с азербайджанскими военнослужащими (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Армянский террорист с гранатой атаковал пост с азербайджанскими и российскими военнослужащими в селе Дашалты.
На видеокадрах видно, что никто из азербайджанских военнослужащих не был тяжело ранен.
Армянский террорист, совершивший атаку, был задержан российскими миротворцами, временно размещенными на территории Азербайджана.
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