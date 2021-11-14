Армяне попытались совершить очередную провокацию на Лачинском направлении - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В целях обострения ситуации на Лачинском участке армяно-азербайджанской государственной границы вооруженные силы Армении предприняли попытку совершения очередной провокации.

Как сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, с утра 14 ноября наши подразделения наблюдали за сосредоточением группы личного состава и техники ВС Армении в направлении границы Лачинского района, а также за подготовкой к провокации.

В целях предотвращения дальнейших провокаций со стороны армян части азербайджанской армии в этом направлении приняли неотложные меры.

В соответствии с оперативными условиями подразделениями азербайджанской армии были проведены необходимые мероприятия по заранее определенному плану.

В результате военнослужащие противоположной стороны были вынуждены покинуть этот район.