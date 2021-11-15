Азербайджанские силовики должны быть более широко подключены к обеспечению безопасности Лачинского коридора – Марков

БАКУ/Trend/ - Азербайджанские силовики должны быть более широко подключены к обеспечению безопасности Лачинского коридора.

Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник директор Института политических исследований Сергей Марков в ходе пресс-конференции "Проблемы укрепления мира в кавказском регионе" по итогам российско-азербайджанской конференции в городе Шуша.