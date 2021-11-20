Вся работа, проделанная в Агдаме, способствует скорейшему возвращению граждан – Эмин Гусейнов (версия 2)

(первая версия в 14:50)

АГДАМ /Trend/ - Вся работа, проделанная в Агдаме, способствует скорейшему возвращению граждан.

Об этом сказал в субботу журналистам спецпредставитель Президента Азербайджана в освобожденной части Агдама Эмин Гусейнов во время акции по посадке деревьев, сообщает Trend.

Он отметил, что в Агдаме ускоренными темпами идут восстановительные работы.

«Сегодня исторический день для нашей страны и большой праздник. Во время 44-дневной Отечественной войны азербайджанская армия под руководством победоносного Верховного главнокомандующего нанесла такой удар противнику, что он не устоял и подписал акт о капитуляции. В соответствии с условиями трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, Армения без единого выстрела была вынуждена вернуть Агдам. 28 мая 2021 года Президент Ильхам Алиев посетил Агдам, где встретился с представителями общественности. В рамках поездки был утвержден генплан Агдама. Восстановительные работы продолжаются ускоренными темпами», - подчеркнул Гусейнов.

Спецпредставитель Президента добавил, что сегодня быстрыми темпами строится автомобильная дорога Барда-Агдам, завершено строительство подстанций «Агдам-1» и «Агдам-2». К ним подведены линии электропередачи.

По его словам, подготовлены проекты строительства ряда жилых зданий, и работы в этом направлении уже начались.

Также продолжается строительство школы №1, фундамент которой был заложен главой государства. Стартовало строительство Агдамского промышленного парка, чтобы граждане, которые вернутся на родные земли, были обеспечены рабочими местами.

«Все проводимые работы служат цели Большого возвращения. До его начала мы хотим вернуть жизнь в Агдам», - сказал Гусейнов.