Посол Франции в Азербайджане посетил Агдам (ФОТО)

БАКУ /Trend / - Сегодня делегация, возглавляемая послом Франции в Азербайджане Закари Гроссом, посетила Агдам.

Как сообщает Trend, об этом сообщил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в освобожденной от оккупации части Агдамского района Эмин Гусейнов в своем аккаунте в Twitter.

Он отметил, что в ходе визита гостям показали разрушенные памятники и подробно рассказали о плане реконструкции города.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)