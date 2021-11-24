В тюркской культуре памятники, принадлежащие другим народам, не разрушаются, а восстанавливаются - министр
БАКУ / Trend / - В тюркской культуре памятники, принадлежащие другим народам, не разрушаются, а восстанавливаются.
Как сообщает Trend, об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой во время выступления на конференции "Великое возвращение: Возрождение культуры".
Он отметил, что необходимо восстановить памятники, разрушенные в Карабахе.
"На освобожденных от оккупации землях мы увидели руины", - заявил Мехмет Нури Эрсой.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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