Утвержден перечень памятников в Шуше, на которых запрещено размещать рекламу

БАКУ /Trend/ - Утвержден перечень памятников в городе Шуша, на которых запрещено размещать рекламные конструкции, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Кабинет министров.

В пояснении к постановлению Кабмина №366 от 24 ноября 2021 года говорится, что документ подготовлен с целью обеспечения выполнения указа Президента Азербайджана "О применении закона № 338-VIQ от 31 мая 2021 года "О культурной столице Азербайджана - городе Шуша".

Принятие соответствующего решения Кабмином Азербайджана формирует правовую базу для сохранения, обеспечения целостности исторических и культурных памятников на территории города Шуша, передачи их будущим поколениям, а также дает возможность ввести режим заповедника на его территории. Таким образом государство усиливает защиту исторических и культурных памятников в городе Шуша.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)