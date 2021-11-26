Президент Ильхам Алиев: После окончания военных действий более 100 задержанных армянских военнослужащих были переданы армянской стороне

БАКУ /Trend/ - После окончания военных действий более 100 задержанных армянских военнослужащих были переданы армянской стороне.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлением для печати по итогам трехсторонней встречи с Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Сочи.