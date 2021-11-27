Трехстороннюю встречу в Сочи можно назвать исторической - Слуцкий

БАКУ /Trend/ - Трехстороннюю встречу Президента России Владимира Путина, Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна как и год назад можно снова назвать исторической.

Как передает Trend, об этом на своей странице в Telegram поделился председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"В Сочи сделан важнейший шаг, который, как мы все очень надеемся, приблизит окончательное урегулирование конфликта в Карабахе.

Как сообщил российский президент, до конца года между Арменией и Азербайджаном будут созданы механизмы демаркации и делимитации границы. Безусловно, это потребует усиления безопасности в приграничных районах, а достигнутые договоренности еще предстоит выполнить. Однако положительный вектор уже задан", - отметил он.

По его словам, лидеры трех стран отдельно подчеркнули необходимость запустить как можно скорее конкретные проекты для раскрытия экономического потенциала Карабаха.

"Подписанное заявление по итогам переговоров ещё раз демонстрирует роль России как одного из самых эффективных посредников в карабахском урегулировании. И Армения, и Азербайджан - наши ключевые союзники и партнеры", - добавил Слуцкий.