Минометные и артиллерийские подразделения ВС Азербайджана провели тактические учения с боевыми стрельбами (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки на 2021 год в минометных и артиллерийских подразделениях азербайджанской армии прошли тактические учения с боевыми стрельбами, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.