В Азербайджане определен порядок предоставления COVID-19-сертификата

БАКУ / Trend / - Кабмин Азербайджана утвердил "Порядок признания сертификатов, подтверждающих вакцинацию против COVID-19, о противопоказаниях к вакцинации, с негативным результатом ПЦР-теста и о наличии иммунитета у лиц, вылечившихся от COVID-19", сообщает Trend.

COVID-19-сертификат выдается Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию и оформляется на основании заявления лица через платформу e-TƏBIB или платформу MyGov (далее - портал). Выдача COVID-19-сертификата в Азербайджане осуществляется через портал и разрабатывается на основе ряда данных, включенных в портал или автоматически обрабатываемых в отношении заявителя.