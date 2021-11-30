МИД Ирана соболезнует Азербайджану в связи с погибшими в крушении военного вертолета
БАКУ /Trend / - Иран глубоко сожалеет об инциденте с крушением вертолета в Азербайджане, в результате которого погибли 14 человек.
Как сообщает Trend, об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде.
По его словам, Иран выражает соболезнования азербайджанскому государству и народу в связи с этим трагическим событием, разделяет скорбь семей погибших.
(Авто: Эльнур Багышов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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