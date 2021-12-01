Обеспечено водоснабжение освобожденного Лачинского района

Политика 1 декабря 2021 09:15 (UTC+04:00)
Обеспечено водоснабжение освобожденного Лачинского района

БАКУ /Trend/ - ОАО «Азерсу» обеспечило водоснабжение военных и гражданских объектов в освобожденном Лачинском районе, сообщает Trend в среду со ссылкой на ОАО.

Как отмечается, по информации Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, после освобождения района от оккупации началось оперативное восстановление систем водоснабжения.

«Проводятся необходимые работы на водных источниках, магистральных водопроводах и водохранилищах для бесперебойного обеспечения питьевой водой личного состава, выполняющего служебные обязанности на территории района, а также гражданского населения, привлеченного к строительно-восстановительным работам. Специалисты «Азерсу» произвели осмотр источников воды на территории района, результаты взятых проб воды оказались положительными и было принято решение о подаче воды в населенные пункты с этих источников. К объектам были проложены водные линии общей протяженностью 13 км и они круглосуточно обеспечиваются питьевой водой. Также в трех точках установлены водонапорные башни», - говорится в сообщении АО.

Отметим, что в настоящее время Лачинский район обслуживается Кяльбаджарским водоканальным участком. Наряду с Лачинским районом, обеспечена круглосуточная подача воды в города Шуша и Кяльбаджар, поселки Гадрут, Талыш и Суговушан.

(Перевод: Кямаля Сеидова)

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