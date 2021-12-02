Азербайджан стал центром для разных религий, культур именно благодаря Президенту Ильхаму Алиеву - председатель Фонда этнического взаимопонимания США
БАКУ /Trend/ - Азербайджан стал центром для разных религий, культур именно благодаря Президенту Ильхаму Алиеву.
Об этом сказал председатель Фонда этнического взаимопонимания США раввин Марк Шнайер на форуме «Мир во имя культуры», который проводится в Университете ADA в Баку.
Еврейская община в Азербайджане является одной из самых больших в мире, сказал Шнайер.
"Азербайджан, в частности Президент Ильхам Алиев, оказывает необыкновенную поддержку всем религиозным конфессиям в стране", - добавил он.
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