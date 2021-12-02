Переговоры, проведенные с Арменией в течение 30 лет, не привели к нужному результату - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Переговоры, проведенные с Арменией в течение 30 лет, не привели к нужному результату.

Об этом заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов сказал в ходе Форума партнеров глобальной кампании "Мир во имя культуры" в Баку, сообщает в четверг Trend.

По его словам, сотни лет в Азербайджане в мире и благополучии проживают разные национальности.

"В стране годами пропагандируется толерантность, межкультурный диалог. Азербайджан постоянно озвучивает идеи мира. Это единственный путь для пресечения конфликтов, мир важен для развития всех культур", - добавил замминистра.

Отметим, что в Университете ADA проходит Форум партнеров глобальной кампании "Мир во имя культуры" ("Peace4Culture" Partners Forum).

В мероприятии, проходящем при совместной организации Альянса цивилизаций ООН, ИСЕСКО, Университета ADA и министерства культуры Азербайджана, участвуют руководство и представители ряда международных организаций, глобальных институтов, специализирующихся на содействии миру, местных госструктур и дипкорпуса.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)