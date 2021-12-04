МГ ОБСЕ готова провести встречу глав МИД Азербайджана и Армении
БАКУ /Trend/ - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ готовы провести встречу глав МИД Азербайджана и Армении - Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна, передает Trend со ссылкой на заявление сопредседателей.
Сопредседатели сожалеют, что не удалось провести встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана под их эгидой в Стокгольме. Они выражают готовность провести такую встречу, как только обстоятельства позволят продолжить обсуждения, начатые в сентябре в Нью-Йорке и в ноябре в Париже, говорится в заявлении.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в акции по посадке деревьев в рамках "Зеленого марафона" (ФОТО)
Азербайджанская Неделя моды – приветствие воина Древнего Рима, зимой босиком, коктейльные платья и кураж (ФОТО)
В Баку прошла презентация "Варга и Гюльша" - рукописный манускрипт XIII века хранится в музее Топкапы в Турции (ФОТО)
Софи Файро удостоена гран-при Miss World Azerbaijan Beauty на Неделе моды Вячеслава Зайцева. Представлен клип "Родной Баку" (ВИДЕО, ФОТО)
В воинской части коммандос азербайджанской армии прошли тактические учения - минобороны (ФОТО/ВИДЕО)
Названа инвестиционная стоимость проекта bp по строительству электростанции на освобожденных территориях Азербайджана
Глава Фонда YAŞAT рассказал, в каком случае раненые участники Отечественной войны отправляются на лечение за рубеж
В «умном селе» в Зангилане компоненты аграрной сферы будут сочетаться с элементами современного градостроения - министр