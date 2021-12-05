В Ходжавенде обнаружено тело еще одного армянского военнослужащего
БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружено тело еще одного армянского военнослужащего.
Об этом сказал Trend координатор Информационного центра по азербайджанским пленным и заложникам Ахмед Шахидов.
По его словам, совместная поисковая группа Азербайджана, России и Армении обнаружила тело армянского военнослужащего, оставшегося с войны, в Ходжавенде. Тело передано армянской стороне.
(Автор: Самир Али)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Азербайджан передал Армении тело диверсанта, обезвреженного при нападении на азербайджанского военнослужащего в Ходжавенде
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в акции по посадке деревьев в рамках "Зеленого марафона" (ФОТО)
Азербайджанская Неделя моды – приветствие воина Древнего Рима, зимой босиком, коктейльные платья и кураж (ФОТО)
В Баку прошла презентация "Варга и Гюльша" - рукописный манускрипт XIII века хранится в музее Топкапы в Турции (ФОТО)
Софи Файро удостоена гран-при Miss World Azerbaijan Beauty на Неделе моды Вячеслава Зайцева. Представлен клип "Родной Баку" (ВИДЕО, ФОТО)
В воинской части коммандос азербайджанской армии прошли тактические учения - минобороны (ФОТО/ВИДЕО)
Названа инвестиционная стоимость проекта bp по строительству электростанции на освобожденных территориях Азербайджана
Глава Фонда YAŞAT рассказал, в каком случае раненые участники Отечественной войны отправляются на лечение за рубеж
В «умном селе» в Зангилане компоненты аграрной сферы будут сочетаться с элементами современного градостроения - министр