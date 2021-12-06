БАКУ /Trend/ - Азербайджан присоединяется еще к двум международным документам.

Как сообщает в понедельник Trend, этот вопрос будет обсуждаться сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по правовой политике и государственному строительству.

В повестку дня заседания включены вопросы о присоединении к соглашению "О сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности" и Протоколу "О внесении изменений в соглашение "О сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности" от 19 ноября 2010 года", а также об отмене Закона Азербайджанской Республики "Об утверждении с Особым мнением соглашения о сотрудничестве по пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности специальным заключением".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)