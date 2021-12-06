Состоялась церемония выпуска курса подготовки офицеров запаса ВС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 6 декабря в Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии состоялась церемония выпуска военнослужащих, окончивших «Курс подготовки офицеров запаса», сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни за суверенитет и территориальную целостность нашей Родины. В сопровождении военного оркестра был исполнен Государственный гимн Азербайджана.

Выступившие поздравили выпускников с присвоением воинского звания «лейтенант» и пожелали им успехов на службе.

В свою очередь, молодые офицеры пообещали применять полученные на курсах знания и практические навыки на местах службы и достойно исполнять возложенные на них обязанности.

Успешно окончившим курс выпускникам были вручены сертификаты.

В заключение состоялось прохождение торжественным маршем молодых лейтенантов перед трибуной.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: )