Подтвержден факт гибели военнослужащего Отдельной общевойсковой армии Нахчывана
БАКУ /Trend/ - Подтвержден факт гибели военнослужащего Отдельной общевойсковой армии Нахчывана, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
В сообщении минобороны отмечается, что ведомство подтверждает факт гибели военнослужащего Отдельной общевойсковой армии Нахчывана Гасанова Нурлана Эльдар оглу вечером 10 декабря в небоевых условиях.
По факту проводится расследование в Военной прокуратуре Нахчыванской Автономной Республики, говорится в сообщении.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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