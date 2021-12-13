В Центре Гейдара Алиева был организован круглый стол на тему "Проекты реставрации памятников культурного наследия на освобожденных территориях Азербайджана: цели, проблемы, особенности, перспективы на будущее" (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Центре Гейдара Алиева был организован круглый стол на тему "Проекты реставрации памятников культурного наследия на освобожденных территориях Азербайджана: цели, проблемы, особенности, перспективы на будущее", передает в понедельник Trend.

Выступивший на мероприятии помощник Президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров рассказал о проектах, реализуемых Фондом на освобожденных территориях.

По его словам, после освобождения территорий, ранее оккупированных Арменией на протяжении почти 30 лет, в результате Отечественной войны под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева здесь начались масштабные строительные и восстановительные работы.

По его словам, наряду с инфраструктурными проектами в регионе проводятся масштабные работы по инвентаризации, охране и реставрации памятников истории и культуры.

Отметим, что восьмого декабря 2020 года президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева объявила о запуске проекта по реставрации культурных и религиозных памятников и мечетей на освобожденных территориях. Таким образом, Фонд Гейдара Алиева, как участник гражданского общества, поддержал реализуемые государством проекты по восстановлению истории.

Анар Алакбаров сообщил, что наряду с местными экспертами к проекту привлечены и иностранные специалисты, которые были приглашены по поручению президента Фонда Мехрибан Алиевой.

В настоящее время к восстановительным работам привлечены специалисты из Австрии, Великобритании, Болгарии, Италии, Латвии, России, Турции, Грузии и других стран.

"Для реализации проектов Фонда Гейдара Алиева на освобожденных территориях создана специальная рабочая группа, а также проведена предварительная оценка памятников, подлежащих реставрации. Реставрационные работы охватывают все памятники, независимо от их религиозной принадлежности. Реконструкция памятников ведется по принципу сохранения их аутентичного, то есть первозданного облика. В этой связи изучается международный опыт и применяются передовые методы реставрации, консервации и реконструкции памятников", - сказал Алакбаров.

Было отмечено, что Фонд Гейдара Алиева не только реализует восстановительные проекты в Карабахе. Также планируется строительство новых религиозных и культурных объектов.

"За прошедший период Фонд уже завершил реставрацию ряда памятников культуры. В августе этого года сдан в эксплуатацию музейно-мавзолейный комплекс Моллы Панаха Вагифа в Шуше. Работы над комплексом были начаты Фондом Гейдара Алиева в марте 2021 года, он был отреставрирован в соответствии с историческим обликом памятника. Также при поддержке Фонда в Шуше реконструированы и установлены бюст великого азербайджанского поэта Моллы Панаха Вагифа и памятник выдающемуся композитору Узеиру Гаджибейли", - подчеркнул Алакбаров.

Он также отметил важность дискуссий с участием местных и зарубежных экспертов с точки зрения обмена опытом и расширения перспективного сотрудничества.

Помощник Президента Азербайджана выразил благодарность частному сектору Азербайджана, участвующему в процессе восстановления освобожденных территорий, в частности “Pasha Holding”, а также представителям СМИ за освещение реставрационно-восстановительных работ, доведение их до мировой общественности.

Было отмечено, что Фонд Гейдара Алиева за прошедшие годы участвовал в восстановлении историко-религиозных памятников в различных странах мира - Болгарии, Ватикане и других. В настоящее время этот опыт применяется на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

В свою очередь, руководитель Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев отметил, что возрождение Карабаха - это приоритетное направление для фонда.

"Фонд Гейдара Алиева применяет инклюзивный подход и привлекает иностранные компании к восстановительным работам. Это очень важно, так как культурное наследие Карабаха является частью как азербайджанской культуры, так и мирового культурного наследия", - сказал Гаджиев.

Как отметил спецпредставитель Президента Азербайджана по Шушинскому району Айдын Керимов, первостепенной задачей в процессе восстановления города Шуша является сохранение культурного наследия.

"Мы должны учитывать общий ландшафт территории, чтобы соблюдать гармонию в архитектурном облике города. Нашими первостепенными задачами являются сохранение культурного наследия, реставрация памятников и дальнейшее развитие города Шуша как культурной столицы Азербайджана", - сказал Керимов.

Местные и зарубежные специалисты, задействованные в реставрации памятников на освобожденных территориях, также предоставили информацию о реализации проектов.

Выступая на мероприятии, исполнительный директор Wexdorn Architecten Манфред Вехдорн (Австрия) выразил заинтересованность в дальнейших работах по восстановлению культурных памятников в Азербайджане.

"15 лет назад мы начали в Азербайджане реставрацию исторических памятников, таких как Дворец Шекинских ханов, мавзолей Момине Хатун. Мы рады участвовать и в дальнейших работах по восстановлению культурных памятников. Я лично хочу принимать участие в восстановительных работах, делиться своим опытом", - сказал он.

Вехдорн отметил, что развитие Карабаха как туристического региона несомненно важно, но что более значимо - это в первую очередь сделать регион пригодным для жизни и отдыха его коренных жителей.

Представитель компании "PARTNER Consulting+Projects" Роман Бруггер (Австрия) отметил, что на данный момент компания занимается очень значимым проектом - "Концепция реставрации Агдамской мечети".

"Мечеть в Агдаме - это символ, напоминание о яркой истории города. Нашей целью является не только сохранение мечети как архитектурного наследия. Мы также хотим приложить все усилия для того, чтобы он в будущем функционировал непосредственно как мечеть", - добавил он.

Итальянский специалист Луиджи Скринци, реставратор компании Uni Construction, отметил, что памятники материальной культуры в Карабахе были подвергнуты невероятным разрушениям. "Карабах" означает "большой сад", "благоустроенное пространство, богатое зеленью". Однако ни одно из этих понятий сейчас в Карабахе не встретить. Сегодня проводится большая работа по возрождению, возвращению к жизни Карабаха. Благоустройство этих мест также имеет священное значение.

Руководитель проекта в компании Uni Construction, известный турецкий специалист Али Унлу рассказал в своем выступлении, что памятники в Шуше являются культурным наследием, имеющим большое значение для азербайджанского народа, но это наследие было почти полностью разрушено оккупантами. "Проводится большая работа по восстановлению разрушенных памятников. Эти работы проводятся под личным контролем Президента Ильхама Алиева. Разрушения, которым подверглись памятники в Шуше, обнаружились уже сразу после освобождения города от оккупацииПамятники. Среди таких разрушений - медресе во дворе мечети Ашагы Гевхар Ага. Реставрация исторических зданий, подобных этому, проводится с чрезвычайной деликатностью”, - заявил Али Унлу.

Председатель правления Управления государственного заповедника "Город Шуша" Мафтун Аббасов рассказал о проделанной работе возглавляемой им структуры. Он отметил, что работа с историческими памятниками, нуждающимися в охране, проводится с особой тщательностью. Совместно с зарубежными специалистами ведутся обсуждения в связи с подготовкой генерального плана города. Организованы регулярные поездки шушинцев в родной город, в то же время ведется работа по их возвращению и размещению людей, трудящихся в городе.

Говоря о восстановлении комплекса усадьбы Мехмандаровых в городе Шуша, главный реставратор компании Cronos Угур Миралай отметил, что, как и другие исторические памятники, это материально-культурное сооружение было разрушено в период армянской оккупации. В настоящее время здесь также ведутся реставрационные работы, восстанавливается прежний облик памятника. При проведении работ используются фотографии из исторических источников.

Руководитель отдела реставрации научного института консервации Национального музея Грузии Саломе Гурули и руководитель Научного института консервации Национального музея Грузии Нино Каландадзе выступили с докладами на тему "консервация исторических зданий, разработка новых дополнений и уход за ними - образцы национального музея Грузии”.

Генеральный менеджер по проектам латвийской компании Buvtelnieks Сандис Кветковс и партнер компании Джанис Мероза поделились своим опытом в области реставрации и восстановления.

Главный архитектор компании Simmetrico Франческо Джордано выступил на тему "Проект новой Шушинской мечети – концепция и подход". Он отметил, что, несмотря на современность архитектурного образца, в строительстве мечети будут использованы местные материалы, такие как камень и дерево, а также ряд стилевых элементов.

"Стекло - это пространство с ценностью, историей, наследием, культурой и природной красотой. Город Шуша должен быть как сохранен, так и передан будущим поколениям. Реализуемый нами проект подчеркивает уникальность города, но в то же время напоминает об окружающей среде. В проекте присутствуют элементы, присущие стеклу. Этот проект также будет отражать историю освобождения города Шуша", - заявил Франческо Джордано.

Заслуженный архитектор Азербайджанской Республики Адалят Мамедов выступил на тему “Строительство комплекса мечетей города Зангилан". Комплекс мечетей в Зангилане был построен в XIX веке и инвентаризирован как памятник архитектуры. В период оккупации Армении мечеть была разрушена вражескими силами и почти полностью потеряла свой первоначальный облик. Памятник архитектуры XIX века был законсервирован и на его месте строится новая мечеть.

Али Мангера, директор британской компании Mangera Yvars Architects, рассказал об опыте компании в области реставрации и восстановления.

“Я осведомлен об истории Азербайджана и Карабаха. Развитие Карабаха может дать большой толчок развитию Азербайджана в целом. Крайне важно обеспечить возвращение молодежи в Карабах. Реализуя проекты на этой территории, Азербайджан может продемонстрировать миру важность обеспечения экологической устойчивости. Карабах является колыбелью культуры, имеет важное экономическое значение, а также является важным регионом для развития туризма. В настоящее время мы стали свидетелями страшных разрушений в Карабахе. Сейчас мы думаем о том, как восстановить и отреставрировать здешние здания, памятники”, - сказал Али Мангера.

Затем исполнительный директор болгарской компании “EKSA” Константин Недков выступил с докладом на тему “Исследование, проектирование и реставрация зданий и комплексов, относящихся к христианству, и лучшие практики для их социализации с окружающей средой”.