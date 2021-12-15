Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам на освобожденных землях Азербайджана (версия 3)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:30)

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает в среду Trend.

В заседании приняли участие представители соответствующих госструктур, представленных в Рабочей группе.

Было отмечено, что до сегодняшнего дня проведена ревизия геологических карт освобожденных от оккупации районов, переоценка баланса минерально-сырьевых ресурсов согласно фондовым данным. Также выполнены кадастровые работы по 167 месторождениям, существующим в этих районах, произведены ревизия и мониторинги 52 месторождений, разграбленных за период оккупации, первичная оценка нанесенного ущерба. В связи с изучением подземных водных источников была проведена ревизия в Агдамском районе 523, в Физулинском районе - 65 скважин.

Для обеспечения потребностей в связи с проектированием и планированием экономики на освобожденных территориях были оценены местные запасы стройматериалов в этих районах, предложено их использование в работах по восстановлению и созиданию.

Также подготовлена «Программа восстановления лесного фонда в 2022-2026 годах», которая предусматривает меры по посадке лесов на освобожденных территориях. В рамках программы на в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах почти на 30 тыс. гектаров территории лесного фонда запланированы мероприятия по восстановлению лесов. С начала этого года на территориях Зангиланского, Губадлинского, Физулинского, Агдамского, Джебраильского, Шушинского, Кяльбаджарского, Лачинского и Ходжавендского районов посажено до 20 тыс. саженцев деревьев, посеяны до 2 тыс. тонн семян дуба и восточного платана. После разминирования территорий, на которых планируется посадить леса, будут осуществлены широкомасштабные меры по восстановлению лесного фонда.

Новость обновляется