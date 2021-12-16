Азербайджан не присоединился к пункту декларации саммита "Восточного партнерства", касающемуся внутриполитической ситуации в Беларуси

БАКУ /Trend/ - По итогам VI саммита "Восточного партнерства" ЕС принята совместная декларация.

Как передает в четверг Trend, Азербайджан не присоединился к пункту декларации, который касается внутриполитической ситуации в Беларуси.

Азербайджанская Республика не присоединилась к параграфу 11 совместной декларации саммита "Восточного партнерства" от 15 декабря 2021 года, а в отношении любых операций "в затронутых конфликтом регионах", упомянутых в параграфе 8 приложения к декларации, сделала оговорку "без соответствующего запроса и согласования с Азербайджанской Республикой".

На саммите председатель Совета ЕС Шарль Мишель официально заявил, что Азербайджан не согласился с пунктом 11 совместной декларации в связи с внутриполитической ситуацией в Беларуси и выразил свою позицию по этому пункту.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)