Инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии продолжают работы по очистке освобожденных территорий от мин (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии совместно с турецкими саперами продолжают работы по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, передает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
В целях обеспечения безопасного движения транспортных средств дороги очищаются от мин и снежного покрова, прокладываются новые пути обеспечения позиций наших подразделений, дислоцированных в горной и труднопроходимой местности.
В результате деятельности инженерно-саперных подразделений на освобожденных территориях с 10 по 19 декабря были обнаружены и обезврежены 53 пехотные и противотанковые мины, очищено до 92 гектаров территории.
В целом на освобожденных территориях инженерными войсками на сегодняшний день обнаружено и обезврежено 17 255 мин и неразорвавшихся боеприпасов, очищено от мин 13 365 гектаров территории, во взаимодействии с другими государственными структурами проложено 635 километров дорог.
В работах по очистке наших населенных пунктов и посевных площадей от мин и неразорвавшихся боеприпасов также задействована находящаяся в распоряжении инженерно-саперных подразделений азербайджанской армии техника MEMATT (механическое оборудование для разминирования).
На освобожденных территориях продолжаются мероприятия по инженерному обеспечению.