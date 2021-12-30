Милли Меджлис принял обращение к азербайджанцам мира

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) принял обращение к азербайджанцам мира в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира, сообщает в четверг Trend.

В обращении говорится, что азербайджанство является основной идеей солидарности азербайджанцев мира.

В нем подчеркивается, что азербайджанцы всего мира демонстрируют сегодня прочное единство.

«Проведение съездов азербайджанцев мира в Баку придало импульс формированию нашего народа в качестве организованной силы. Сбылась мечта азербайджанцев мира увидеть Карабах освобожденным от оккупации», - говорится в обращении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)