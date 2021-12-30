Милли Меджлис принял обращение к азербайджанцам мира
БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) принял обращение к азербайджанцам мира в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира, сообщает в четверг Trend.
В обращении говорится, что азербайджанство является основной идеей солидарности азербайджанцев мира.
В нем подчеркивается, что азербайджанцы всего мира демонстрируют сегодня прочное единство.
«Проведение съездов азербайджанцев мира в Баку придало импульс формированию нашего народа в качестве организованной силы. Сбылась мечта азербайджанцев мира увидеть Карабах освобожденным от оккупации», - говорится в обращении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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