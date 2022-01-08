В азербайджанской армии проводятся учебно-методические сборы с командирами батальонов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану боевой подготовки на 2022 год, в азербайджанской армии проводятся учебно-методические сборы с командирами батальонов, дивизионов и их заместителями, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

На сборах оцениваются знания и навыки офицеров, их физическая подготовка, а также совершенствуются теоретические знания по ведению современного общевойскового боя.

Основной целью проводимых сборов является повышение профессиональных знаний и уровня профессионализма офицеров по управлению подразделениями.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)