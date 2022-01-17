Терпение Азербайджана не безгранично: о демаркации границ и попытках Армении тянуть время

БАКУ /Trend/ - Недавно вновь обострилась ситуация на азербайджано-армянской границе в направлении Кяльбаджарского района. Так, в результате совершенной вооруженными силами Армении провокации в полдень 11 января погиб азербайджанский военнослужащий сверхсрочной военной службы рядовой Назаров Аяз Азер оглу.

Военно-политическое руководство Армении, совершившей очередную кровавую провокацию вместо принятия шагов по нормализации отношений между двумя странами, несет прямую ответственность за обострение ситуации в регионе.

Периодическое обострение ситуации на границе говорит о том, что необходимо в кратчайшие сроки решить вопрос демаркации границ между Азербайджаном и Арменией.

Как сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 12 января, Азербайджан по существу представил Армении мирную повестку и выдвинул очень ясные предложения, связанные с делимитацией, и если она произойдет, - с последующей демаркацией.

Глава государства подчеркнул, что армянская сторона должна сделать выбор, правильный выбор.

"Я говорил о том, что не факт, что наше доброжелательное обращение будет вечным, и не факт, что эти предложения навсегда останутся на столе переговоров. Если они не хотят признавать нашу территориальную целостность, то тогда и мы не признаем их территориальную целостность. У нас, возможно, в сто раз больше оснований для непризнания территориальной целостности Армении, чем у них для непризнания нашей территориальной целостности, потому что всем уже хорошо известно, известно и мировой общественности, что в ноябре 1920 года наша историческая земля – Зангезур - была отделена от нас и присоединена к Армении. Так же, как и Гейча. 29 мая 1918 года Армении был передан город Иреван. То есть, у нас, как говорится, много факторов для того, чтобы не признать территориальную целостность Армении. Но, несмотря на это, мы готовы к этому во имя будущего мира, налаживания связей между странами. Но я не могу гарантировать, что так будет и спустя шесть месяцев. Не хотят, хорошо, тогда пусть не будет, посмотрим, что будет в таком случае", - заявил Президент Ильхам Алиев.

Как сказал Trend глава Центра стратегического анализа Института инновационного развития РФ, известный российский политолог Андрей Иванов, все понимают, что ситуация на границе между Арменией и Азербайджаном остается напряженной.

"И, к сожалению, видимо, такой будет оставаться еще достаточно продолжительное время. Будут различные провокации, они неизбежны, потому что это всегда предмет политического торга. Любая провокация расследуется очень тяжело, каждая сторона может заявить о том, что права она, и "заболтать" любые переговоры. К примеру, если намечаются какие-то крупные соглашения и происходит провокация, тогда все внимание уже обращается к ней, или, по крайней мере, делается попытка обратить все внимание на такую провокацию", - сказал Иванов.

Российский политолог считает, что, безусловно, необходима скорейшая демаркация границ между Азербайджаном и Арменией, поскольку все правовые механизмы для этого есть.

"Соглашение, которое было достигнуто в 2020 году между Баку, Ереваном и Москвой, признают все. Ни одна из сторон не будет ставить под сомнение законность этого решения, оно вступило в силу. И дальше встает вопрос о том, чтобы его поскорее выполнить, и чем дальше будет затягиваться именно выполнение этого решения, тем больше вероятность самых разнообразных провокаций", - добавил он.

Российский политолог, заместитель директора российского Института политических исследований Дарья Гревцова отметила, что такие обострения на границе между Азербайджаном и Арменией предсказывали многие эксперты.

"И это неслучайно, действительно, это во многом зависит от вопроса демаркации и делимитации границ. Возможно, премьер-министр Армении Никол Пашинян и хочет решить этот вопрос, но внутренние силы, другие политики, оказывающие влияние на него, не дают ему это сделать. Поэтому вопрос и затягивается. Возможно, он боится каких-то радикальных групп, реваншистских настроений. С другой стороны, Пашинян может просто не знать с чего начать, какие подходы использовать, никак не выработает свое видение ситуации - с чего начать хотелось бы именно Армении в вопросах демаркации и делимитации границ. Пока не разработаны такие дорожные карты в этом вопросе, Армения и затягивает этот процесс", - отметила она.

Гревцова добавила, что недавно состоялся телефонный разговор Президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Я полагаю, что Владимир Путин еще раз напомнил Пашиняну, что необходимо вновь вернуться к вопросам демаркации и делимитации границ, чтобы такие инциденты больше не повторялись. И пока этот вопрос не будет решен, подобные инциденты, к сожалению, будут возобновляться", - заключила она.

Азербайджанская сторона изложила свою позицию и готова начать процесс создания рабочей группы по делимитации и демаркации границы с Арменией. Армения же должна отказаться от своей деструктивной позиции. В противном случае она окажется в еще более худшем положении.

(Автор: Джани Бабаева)