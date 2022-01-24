Армения готова подписать соглашение о мире с Азербайджаном - Пашинян

Ереван считает, что мирный договор с Баку должен быть подписан, но этот документ необходимо выработать в процессе переговоров. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции, которая проходит в онлайн-формате на его странице в Facebook, передает Trend со ссылкой на его страницу в Facebook.

"Много говорится о подписании мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Да, он должен быть подписан, но прежде этот документ должен быть оформлен, а это вопрос и результат переговоров. Армения готова к этим переговорам, и об этом мы неоднократно заявляли", - сказал он.